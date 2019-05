No Japão, inflação ao consumidor avança 0,9% na comparação anual de abril

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Japão registrou crescimento de 0,9% em abril, na comparação com igual mês do ano passado, de acordo com números oficiais divulgados nesta sexta-feira (hora local).



O núcleo do índice, que exclui alimentos e energia, também teve alta de 0,9% no intervalo. O resultado veio em linha com a projeção dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.



Na comparação mensal, o índice cheio avançou 0,1% em abril na comparação com março.