Maia critica proposta de criar taxa para atualizar valores imobiliários no IR

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou nesta quinta-feira, 23, a proposta do governo de criar uma taxa para atualizar os valores imobiliários no Imposto de Renda para gerar mais receita. Para ele, porém, a medida não deve atrapalhar o andamento da reforma da Previdência na Casa.



"Uma receita extraordinária não vai resolver o problema do déficit estrutural. Então isso pode resolver problema do governo de 2019, 2020, mas não vai resolver o problema estrutural do déficit da Previdência, que é crescente. A gente precisa entender que as alternativas de arrecadação que acontecem apenas uma vez, não são alternativas à reforma da Previdência", disse.



Maia também afirmou que a Câmara irá votar na semana que vem a Medida Provisória 871, que combate as irregularidades em benefícios previdenciários. "É uma matéria difícil, mas precisa ser enfrentada. Ela é fundamental para organizar o sistema previdenciário do campo. Há uma distorção no número de pessoas que está aposentada no campo e a participação no total das despesas previdenciárias", disse.