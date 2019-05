Governo estuda possíveis mudanças no Minha Casa Minha Vida, diz porta-voz

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, afirmou nesta quarta-feira, 22, que técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia estão aprofundando estudos e análises de impactos de possíveis mudanças no programa Minha Casa Minha Vida. Segundo Rêgo Barros, a proposta de revisão da política governamental será encaminhada ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional.



A medida busca "aperfeiçoar" a política nacional de habitação, de acordo com o porta-voz, "buscando integrar o programa às demais diretrizes de governo, e a políticas públicas voltadas aos municípios, com ênfase nas áreas de saneamento, mobilidade, planejamento urbano", entre outros.



Rêgo Barros também afirmou que, "como o programa é uma das prioridades do governo federal", desde o início do ano, o Ministério do Desenvolvimento Regional já desembolsou mais de R$ 1,4 bilhão para o Minha Casa Minha Vida.