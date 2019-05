Petrobras aprova modelo de venda adicional de participação na BR Distribuidora

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o modelo de venda do controle da BR Distribuidora. Será feita uma oferta pública secundária de ações (follow on), que deverá reduzir a participação estatal na empresa a menos de 50%, segundo fato relevante divulgado nesta quarta-feira, 22.



"Esta operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando a geração de valor para os nossos acionistas", informou a empresa.



Segundo a Petrobras, as definições do preço das ações e do porcentual que irá manter na distribuidora ainda depende de aprovação dos órgãos internos da petroleira e de órgãos reguladores. O mesmo vale para os próximos passos que precederão a oferta de ações.