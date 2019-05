Marinho: equipe econômica tentará usar reservas no Orçamento para evitar cortes

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse nesta quarta-feira, 22, que a equipe econômica tentará usar reservas no Orçamento para acomodar os gastos previstos para este ano sem a realização de novos cortes de despesas. O Ministério da Economia divulga às 14h40 o Relatório Bimestral de Reavaliação de Receitas e Despesas.



"O ministro já falou um pouco a respeito disso, de que ele vai adiar um pouco esse processo. Ele vai usar reservas e não vi ainda definição de corte no orçamento neste momento", disse Marinho, ao sair do Seminário Previdência, organizado pelo jornal Correio Braziliense, em referência ao ministro da Economia, Paulo Guedes.