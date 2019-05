Cade retira de pauta processo de conduta anticompetitiva da Petrobras

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) retirou de pauta processo que investiga conduta anticompetitiva da Petrobras no mercado de gás. O processo foi retirado a pedido do relator, Paulo Burnier. Ainda está prevista para ser julgada uma consulta feita pela Petrobras ao Cade em diferente processo, cujo teor não foi divulgado.



Em 2014, o Cade abriu processo para investigar a estatal depois de denúncia feita pela Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) de que a Petrobras estaria adotando conduta discriminatória, oferecendo desconto no preço do gás para as distribuidoras próprias que não eram dadas às concorrentes.



A superintendência-geral do Cade, instância responsável pela investigação de irregularidades, recomendou ao tribunal que condene a estatal depois de concluir que a conduta da empresa favoreceu distribuidoras próprias.