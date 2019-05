Alcolumbre diz que vai conversar com líderes para votar MP das Aéreas ainda hoje

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-RJ), tentará votar ainda hoje a medida provisória que abre o setor aéreo para o capital estrangeiro. O texto da MP corre o risco de perder a validade amanhã e ainda precisa ser votado no plenário da Câmara antes de passar no Senado.



"Como temos esse prazo que está muito restrito, vou conversar com os líderes para ver se a gente segura a ordem do dia para votar pelo menos a que vai vencer amanhã, votar ainda hoje", disse Alcolumbre ao chegar no gabinete da presidência do Senado.



Além disso, ele relatou ter conversado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre a pauta de medidas provisórias. A Câmara votaria duas medidas hoje - a do setor aéreo e a que cria a empresa Nav Brasil - e outras duas no dia seguinte - incluindo a reforma administrativa.