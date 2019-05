Câmara deve votar hoje MP que permite até 100% de capital estrangeiro em aéreas

O plenário da Câmara dos Deputados deve votar nesta terça-feira, 21, a medida provisória que trata da abertura total do setor aéreo para capital estrangeiro, de acordo com a líder do governo no Congresso, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP).



A MP foi editada no fim do ano passado pelo então presidente Michel Temer e permite que estrangeiros possam deter até 100% do capital das companhias aéreas brasileiras. Até a edição da matéria, o limite era de 20%. Para o governo, a permissão é necessária para garantir a competição no setor.



Atualmente, só há quatro empresas operando nacionalmente. A MP, porém, pode caducar se não for votada até quarta. Se for aprovada pela Câmara hoje, ela ainda precisa passar pela análise do Senado.



Inicialmente o governo queria retirar dois jabutis que foram incluídos no texto pelo relator da proposta, senador Roberto Rocha (PSDB-MA): o fim da cobrança por bagagem despachada e a exigência de que as empresas estrangeiras sejam obrigadas a operar rotas regionais. A avaliação agora, no entanto, é de que não há mais tempo para negociar estes pontos e é melhor aprovar a medida do jeito que está.