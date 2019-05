Preço dos imóveis residenciais sobe 0,28% em abril

O preço nominal médio dos imóveis residenciais cresceu 0,28% em abril. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta atingiu 1,09%.



Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), cuja pesquisa considera os valores de imóveis vendidos por meio de financiamento bancário em dez capitais.



A pesquisa mostrou que em abril todas as dez capitais pesquisadas tiveram alta nos preços médios: Curitiba (0,43%), Belo Horizonte (0,42%), São Paulo (0,39%), Brasília (0,38%), Fortaleza (0,35%), Porto Alegre (0,24%), Salvador (0,17%), Goiânia (0,13%), Rio de Janeiro (0,09%) e Recife (0,02%).



Em nota, a Abecip avaliou que a elevação dos preços ainda está abaixo dos índices de inflação, o que caracteriza a dinâmica de um mercado em recuperação muito lenta, a exemplo do que acontecesse na economia brasileira como um todo.



Para a associação, a recente piora das expectativas em relação ao crescimento da economia até o final do ano não permite vislumbrar um aumento consistente e significativo do ritmo de retomada dos preços dos imóveis residenciais.