Guedes diz que com aprovação da reforma as expectativas vão ser mais favoráveis

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que considera normal a queda das projeções do mercado financeiro me relação ao crescimento da economia, mas que depois da reforma da Previdência isso será resolvido.



"Quando a reforma passar as expectativas vão ser favoráveis", disse Guedes durante o 91º Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil (Enic).



Nos últimos meses o relatório Focus, publicado pelo Banco Central com projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) feitas pelo mercado financeiro, reduziu 11 vezes a projeção de alta da economia.



Guedes afirmou que a política é a causa dessas revisões e que, aprovada a reforma, irão subir novamente.