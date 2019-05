Avianca obtém liminar para manutenção de 60% do serviço; sindicato confirma greve

A Avianca conseguiu nesta quinta-feira, 16, liminar do Tribunal Superior do Trabalho (TST) exigindo a manutenção de 60% do serviço da empresa durante o período de greve dos tripulantes, prevista para esta sexta-feira, 17, a partir das 6h. Caso a decisão não seja cumprida o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) está sujeito a uma multa diária de R$ 100 mil, acrescenta o parecer do TST. O movimento deve atingir somente os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.



Em nota divulgada em seu site, o SNA afirma que irá recorrer da decisão, que o movimento de greve está mantido e a paralisação unicamente dos empregados da Avianca não tem capacidade para prejudicar a sociedade, considerando que empresa possui apenas seis aeronaves em operação hoje em todo o País, representando pouco mais de 1% do total.



Procurada, a assessoria de comunicação da Avianca disse que a empresa não vai comentar o assunto.