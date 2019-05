Dólar passa dos R$ 4 e fecha no valor mais alto dos últimos sete meses

(foto: Pixabay/Reprodução)

A instabilidade do mercado brasileiro, refletindo a política nacional, causou mais uma alta do dólar, fechando esta quinta-feira no maior valor desde 1º de outubro de 2018, último pregão antes do primeiro turno das eleições. Com valorização de 0,98% ao fim do dia, a moeda americana fechou cotada a R$ 4,036.O cenário de tensão no mercado financeiro também se refletiu nas ações. O Ibovespa, principal índice da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), encerrou o dia com queda de 1,75%, aos 90.024 pontos. Petrobras e Vale perderam ainda mais, com desvalorização de 2,36% e 3,23%, respectivamente.O governo Bolsonaro vem sofrendo contratempos em votações e luta por apoio na Câmara e no Senado, o que coloca sob dúvidas a aprovação da reforma da Previdência, essencial para o Planalto. Nessa quarta-feira, o presidente brasileiro, em visita aos Estados Unidos, chamou de ‘idiotas úteis’ os milhares de estudantes que saíram em protesto contra cortes na educação.