Vendas nos supermercados de SP caem 1,13% no 1º trimestre, diz Apas

As vendas nos supermercados do Estado de São Paulo caíram 1,13% no primeiro trimestre de 2019, na comparação com o mesmo período de 2018, segundo o Índice de Vendas dos Supermercados da Associação Paulista de Supermercados (Apas). O cálculo considera o conceito de mesmas lojas, ou seja, em unidades em operação no tempo mínimo de 12 meses.



Segundo o economista da Apas, Thiago Berka, a queda foi causada por efeito calendário, com Páscoa e Carnaval caindo em datas distantes de um ano para o outro.



"Com o desencontro de datas sazonais observadas em 2019 em relação a 2018, não podemos avaliar as vendas dos supermercados como ruins. É necessário aguardar o quadrimestre completo para que possamos observar o verdadeiro desempenho acumulado deste ano", disse Berka.



O dado contrapõe as vendas no varejo calculadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na semana passada, que indicaram aumento de 0,3% no primeiro trimestre de 2019 ante o mesmo período de 2018.