Reforma, sozinha, não resolverá problemas do Brasil, diz diretor da Fitch

O diretor-executivo da Fitch Ratings para Brasil e Cone Sul, Rafael Guedes, afirmou nesta quinta-feira, 16, que a reforma da Previdência, sozinha, não vai resolver os problemas do Brasil. "O Brasil precisa de crescimento. Sem crescimento, o perfil de risco do País vai continuar sendo muito fraco", disse Guedes.



A declaração foi dada durante uma rápida abertura de um painel que ocorre em São Paulo para discutir o cenário para investimentos no Brasil e é mediado por Guedes.



O evento conta também com participação do ex-diretor do Banco Central (BC) Alexandre Schwartsman, o economista-chefe da Bradesco Asset Management, Marcelo Cirne de Toledo, entre outros.