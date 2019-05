Diretora da Fitch diz esperar expansão inferior a 2% para PIB do Brasil em 2019

Em vídeo de poucos minutos exibido nesta quinta-feira, 16, em evento da Fitch Ratings em São Paulo, a diretora sênior para América Latina da agência de classificação de risco, Shelly Shetty, afirmou que há incertezas quanto às reformas no Brasil e relacionou a aprovação dessas medidas no Congresso à retomada do crescimento.



Ela disse que a previsão da Fitch para o PIB brasileiro é de expansão inferior a 2% em 2019 e de 2,5% em 2020.



"O crescimento no Brasil tem sido fraco nos últimos anos em comparação com demais países da América Latina, excluindo a Venezuela", afirmou Shelly Shetty.



Ela também declarou que a situação fiscal do Brasil permanece desafiadora e que a melhora desse cenário depende da aprovação da reforma da Previdência e de outras reformas fiscais.