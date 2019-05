Leilão de energia A-6 é adiado para 17 de outubro

O Ministério de Minas e Energia (MME) adiou o Leilão A-6 deste ano, para a compra de energia elétrica de novos empreendimentos de geração, de 26 de setembro para 17 de outubro. A mudança está publicada em portaria no Diário Oficial da União (DOU).



Com isso, o prazo para entrega de documentos pelos interessados em participar do leilão também foi alterado, para 11 de junho.



Empreendimentos termoelétricos a gás natural, porém, têm até 19 de junho para apresentar a documentação.