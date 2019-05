Trump pode tomar decisão sobre tarifas para automóveis até dia 18, diz Ross

Secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross disse nesta quinta-feira que o presidente Donald Trump pode tomar uma decisão a respeito de eventuais tarifas sobre a importação de automóveis até este sábado (18). Segundo Ross, porém, Trump poderá adotar várias medidas no caso, entre elas a extensão no período de negociações sobre o tema.



Nesta semana, reportagens na imprensa americana afirmavam, a partir de fontes ligadas ao assunto, que o presidente iria adiar uma decisão sobre o assunto. A declaração de Ross não confirma isso, mas o secretário disse que esta seria uma das possibilidades.



A autoridade falou em entrevista à Fox Business. Ele também defendeu o decreto de ontem do presidente para restringir a participação no setor de telecomunicações por questão de segurança. O secretário comentou que, com a tecnologia 5G, tudo ficará mais interligado, o que requer um cuidado maior com a segurança. Na prática, o decreto restringe a participação de empresas chinesas nos EUA, sobretudo a Huawei. A China já reclamou da medida, num momento de dificuldades nas negociações bilaterais e tarifas dos dois lados.



Para Ross, as tarifas são um instrumento legítimo para se conseguir mudanças no comércio. De acordo com ele, há conversas em andamento com Canadá e México sobre tarifas americanas em aço e alumínio, atualmente em vigor.