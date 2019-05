IPC-S reduz alta a 0,42% na 2ª quadrissemana de maio (0,57% na anterior), diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou o ritmo de alta na segunda quadrissemana de maio em relação à leitura anterior, de 0,57% para 0,42%, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (16).



Na segunda medição do mês, seis das oito classes de despesa componentes do IPC-S apresentaram arrefecimento. A principal influência, destaca a FGV, veio do grupo Alimentação (0,45% para 0,14%), com destaque para o comportamento do item hortaliças e legumes, cuja taxa passou de 6,38% para 2,91%.



Os outros grupos que tiveram alívio no período foram: Educação, Leitura e Recreação (0,38% para -0,07%), com influência de passagem aérea (-1,89% para -9,08%); Vestuário (0,85% para 0,29%), em que o destaque foram roupas (1,04% para 0,41%); Saúde e Cuidados Pessoais (0,93% para 0,89%), com contribuição de artigos de higiene e cuidado pessoal (0,87% para 0,17%); Transportes (0,98% para 0,96%), influenciado por tarifa de ônibus urbano (1,32% para 0,78%); e Comunicação (0,05% para -0,10%), beneficiado por pacotes de telefonia fixa e internet (-0,09% para -0,52%).



Em contrapartida, registraram aceleração no período os grupos Despesas Diversas (0,75% para 1,00%) e Habitação (0,28% para 0,29%). Nesses segmentos, os destaques foram bilhete lotérico (30,05% para 40,62%) e taxa de água e esgoto residencial (0,26% para 0,33%), respectivamente.