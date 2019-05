BC promove Seminário de Metas para a Inflação no dia 22 no Rio

O Banco Central informou que promoverá na quarta-feira, 22, na cidade do Rio de Janeiro, o XXI Seminário de Metas para a Inflação. A abertura do evento será realizada pelo presidente da instituição, Roberto Campos Neto, e pelo diretor de Política Econômica, Carlos Viana de Carvalho.



Segundo o aviso, o seminário contará com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, de representantes de outros bancos centrais, de organizações multilaterais, da comunidade acadêmica e do setor privado.



O seminário será aberto à imprensa e ocorrerá no auditório do BC no Rio de Janeiro.