Vendas do setor automotivo chinês caem pelo 10º mês seguido em abril

As vendas do setor automotivo da China sofreram um tombo de 14,6% em abril ante igual mês do ano passado, para 1,98 milhão de unidades, registrando queda pelo décimo mês consecutivo, segundo dados publicados hoje pela associação chinesa de montadoras.



Apenas as vendas de carros caíram 17,7% na mesma comparação de abril, enquanto as de veículos comerciais ficaram estáveis. Fonte: Dow Jones Newswires.