Governo comemora decisão do Peru em não aplicar sobretaxas ao aço brasileiro

Os ministérios da Economia e das Relações Exteriores divulgaram nota conjunta nesta sexta-feira, 10, comemorando a decisão do governo peruano em não aplicar sobretaxas sobre o aço brasileiro. O país vizinho encerrou investigação antidumping sobre as vendas brasileiras de barras de aço concluindo que não há ameaça à indústria peruana.



"Trata-se de resultado importante para a relação econômico-comercial entre o Brasil e o Peru, uma vez que as exportações de barras de aço representam um dos principais itens da pauta exportadora brasileira para o país andino", consideraram as pastas.