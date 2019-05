EUA impõem tarifas a mais produtos chineses e Pequim reitera que irá retaliar

Conforme programado, entrou em vigor à 1h01 (horário de Brasília) desta sexta-feira, 10, o aumento tarifário imposto pelos Estados Unidos a mais US$ 200 bilhões em produtos da China. Minutos após a medida ter efeito, o Ministério do Comércio chinês reiterou que pretende retaliar a ação, mas não especificou de que maneira isso pode acontecer.



O órgão chinês lamentou novamente a imposição dos EUA e disse esperar que as duas nações possam trabalhar juntas para resolver as disputas por meio de cooperação e negociação.



Estados Unidos e China concordaram em continuar as negociações comerciais na manhã desta sexta-feira, segundo anúncio da Casa Branca.