Trump decide permitir que aumento de tarifas a produtos chineses entre em vigor

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu permitir que um aumento de tarifas sobre mais US$ 200 bilhões em produtos da China entre em vigor à 1h01 (de Brasília) desta sexta-feira, como já estava programado, embora os dois países tenham decidido continuar suas discussões comerciais por um segundo dia, segundo o The Wall Street Journal.



Negociadores dos EUA e da China se reuniram ontem, em Washington, e planejam nova reunião na manhã desta sexta, mas as tarifas sobre produtos chineses serão elevadas de qualquer forma, de 10% para 25%, como planejava o governo americano, afirmou uma porta-voz da Casa Branca.



A decisão veio depois que o Representante Comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, se reuniram com Trump para discutir "as atuais negociações comerciais com a China", segundo comunicado da Casa Branca. As discussões desta sexta ocorrerão no escritório de Lighthizer.



Pequim tem ameaçado retaliar a medida tarifária dos EUA, mas ainda não está claro que ação poderá tomar.



Além do aumento tarifário sobre US$ 200 bilhões em importações chinesas, Trump disse ontem que os EUA estão "começando a preparar os papéis" para impor tarifas de 25% a mais US$ 325 bilhões em produtos da China atualmente isentos de taxação. Fonte: Dow Jones Newswires.