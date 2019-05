42% acreditam que momento está pior para comprar presente do Dia das Mães

A percepção do consumidor sobre o comércio no Dia das Mães se deteriorou neste ano, conforme levantamento da FecomercioSP: 42% dos entrevistados acreditam que o momento atual está pior para comprar presente para as mães, aumento de 2 pontos porcentuais em relação ao ano passado. Entre os otimistas, o número caiu de 35% para 29% para o mesmo período. A média do valor que se pretende gastar pelo presente em 2019 é de R$ 245,00.



A intenção de consumo oscilou levemente para baixo, demonstrando queda de um ponto porcentual em relação ao ano passado (de 63% para 62%). Dentre os que declararam que não irão comprar presente para a data (20%), 42% não o farão por não ter condições financeiras ou por estarem endividados. Além disso, aumentou de 27% pra 29% os que citam outros motivos para não presentear. Segundo a entidade, isso explica, em parte, o aumento de 43% para 52% dos que responderam que poderiam aproveitar um preço melhor para comprar o presente, mesmo sendo após a data.



No que diz respeito ao modo de pagamento, 28% dos entrevistados declararam que vão usar o cartão de crédito, maior porcentual para o método desde 2012. Um aumento considerável em relação ao ano passado, no qual o total de pagamentos da mesma forma foi de 19%. A maior parte dos entrevistados (70%), no entanto, pretende optar por pagamento à vista.



A pesquisa foi feita com 1.120 consumidores na cidade de São Paulo no último dia 3 de maio.