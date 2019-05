Secretário da Fazenda vê receita com privatização da Eletrobras subestimada

O secretário Especial da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, afirmou nesta quinta-feira, 9, que a estimativa de receita com o processo de privatização da Eletrobras - por meio de um aumento de capital que reduzirá a participação acionária da União na companhia abaixo de 50% - poderá ficar "alguns bilhões" acima dos R$ 12,2 bilhões inicialmente estimados.



"Esse valor está subestimado, pode ser mais", afirmou Rodrigues, em palestra durante o 31º Fórum Nacional, organizado pelo economista Raul Velloso, no Rio.



Questionado por jornalistas após a palestra, ao deixar o evento, o secretário disse que a receita com a privatização da Eletrobras poderia ficar "alguns bilhões" acima do inicialmente estimado. "Os R$ 12,2 bilhões são um piso", disse o secretário.



Rodrigues evitou dar estimativa mais precisa, mas disse que o valor final dependerá do modelo da operação. Segundo o secretário, o modelo será anunciado em "alguns meses" e poderá ser diferente do proposto no governo Michel Temer.