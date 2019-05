IBGE: vendas no varejo sobem 0,3% em março ante fevereiro (-4,5% ante março/18)

As vendas no varejo subiram 0,3% em março, comparado ao mês anterior, após terem ficado estáveis em fevereiro, divulgou nesta quinta-feira, 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A média móvel trimestral também variou 0,3%, depois de cair 0,6% em fevereiro. No primeiro trimestre do ano as vendas do varejo avançaram 0,2% em relação ao quarto trimestre. No confronto com o período de janeiro março de 2018, houve aumento de 0,3%.



Já comparado a março do ano passado, as vendas em março caíram 4,5%, interrompendo sete meses de alta com a variação negativa mais acentuada desde dezembro de 2016, quando registrou queda de 4,9%.



Em relação ao dado mensal, a alta de 0,3% veio dentro do intervalo das expectativas da pesquisa do Projeções Broadcast, de queda de 1,1% a elevação de 2,2%, mas aquém da mediana, positiva de 1,0%. Na comparação com março do ano passado, o resultado de -4,5% veio igual ao piso; o teto era de alta de 2,7% e mediana de -2,7%.



Quanto ao trimestre, a taxa de 0,2% veio pior que a mediana de 0,37% (intervalo de -0,40% a +1,00%). Em relação ao primeiro trimestre de 2018, a elevação de 0,3%, também ficou aquém da mediana de 0,90% das projeções (de -4,00% a +2,80%)



Nos últimos doze meses, a alta foi de 1,3%, registrando uma desaceleração em relação a fevereiro, quando obteve avanço de 2,3%. Essa taxa se mantém decrescente desde agosto de 2108, informou o IBGE.



Das oito atividades pesquisadas, cinco ficaram negativas, com destaque para hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, em queda de 0,4%, e combustíveis e lubrificantes, com recuo de venda de 0,8%.