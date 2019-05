Lucro líquido contábil da Telefônica Brasil vai a R$ 1,342 bi no 1º tri (+22,2%)

A Telefônica Brasil, dona da marca Vivo, teve lucro líquido contábil de R$ 1,342 bilhão no primeiro trimestre de 2019, o que representa alta de 22,2% em relação ao mesmo período de 2018.



A mensagem da administração destaca que o crescimento do lucro refletiu a expansão da receita de serviços de telefonia móvel e de ultra banda larga, além da continuidade das medidas para controle de custos.



O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 4,360 bilhões, crescimento de 14,9% na mesma base de comparação. A margem Ebitda aumentou 4,6 pontos porcentuais, para 39,7%. A receita líquida totalizou R$ 10,975 bilhões, expansão de 1,7%.



O resultado financeiro líquido gerou uma despesa de R$ 90 milhões, 48,1% menor que a do primeiro trimestre de 2018.