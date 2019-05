Guedes diz que Brasil não vai crescer sem reforma da Previdência

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil não vai crescer sem a reforma da Previdência. No final de sua participação em audiência na comissão especial da reforma da Previdência, que durou pouco mais de oito horas, Guedes citou falas de ex-presidentes como Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff em defesa de reformas do sistema e disse que há um problema de comunicação em torno da proposta. "A oposição é aguerrida", acrescentou.



Guedes disse que a expansão do gasto público corrompeu a política e estagnou a economia e defendeu que o poder tem de ser "limitado e descentralizado" o que, segundo ele, é uma tarefa dos parlamentares.