'Vamos combater capitalização com todas as forças', diz Molon

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Alessandro Molon (PSB-RJ), disse que os deputados contrários ao governo combaterão "com todas as forças" o modelo de capitalização, defendido pela equipe econômica.



Em audiência na Comissão Especial da reforma da Previdência, na qual é ouvido o ministro da Economia, Paulo Guedes, Molon disse que concorda em discutir pontos como a criação de alíquotas progressivas para quem ganha mais, mas criticou mudanças como as alterações nas regras do Benefício de Prestação Continuada (BPC), para trabalhadores rurais e para professores. "Defender o modelo de capitalização é o mais grave da proposta, vamos combater com todas as forças", afirmou.



O deputado disse ainda que, mesmo países que optaram pelo regime de capitalização, como o Chile, já fizeram mudanças no modelo. "Não somos contra por razão filosófica apenas, é porque não dá certo. Não deu certo em lugar nenhum", afirmou.



Molon disse ainda que a fórmula matemática adotada na proposta da reforma "está errada" e que permite quem contribuir com valor maior receber menos. Depois desse comentário, Guedes disse que, entre as críticas dos deputados e a afirmação dos técnicos de que a proposta está correta, ele "está com sua equipe".