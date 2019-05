Maia deixa comissão e diz que R$ 1 trilhão é uma boa referência para reforma

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quarta-feira, 8, que R$ 1 trilhão é uma boa referência para a reforma da Previdência. Ele participou do início da audiência pública com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão Especial da Câmara que discute a reforma da Previdência.



Maia comentou também sobre o pedido de análise à consultoria da Câmara sobre a constitucionalidade do decreto sobre armas editado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que todos os decretos são analisados. "A Câmara sempre avalia se há alguma usurpação da prerrogativas que são do Legislativo. Se tiver alguma coisa, vamos decidir por algum encaminhamento, senão não nos manifestamos."



Sobre a posse de armas em propriedade rurais, Maia disse que acha que isso cabe ao Legislativo analisar. A Câmara deve votar um pedido de urgência nesse sentido nesta quarta.