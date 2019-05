Não dá para ter integralidade de R$ 30 mil, R$ 35 mil, diz relator da reforma

O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), disse nesta quarta-feira, 8, que o Congresso tem uma "responsabilidade fiscal enorme" nas mãos diante da necessidade de aprovar a proposta que muda as regras de aposentadoria e pensão em todo o País.



"Garantia de direitos sem Orçamento é demagogia", advertiu o relator, ressaltando que o Brasil precisa retomar o equilíbrio fiscal para assegurar pagamentos e direitos.



O relator criticou regras que hoje garantem integralidade de aposentadoria de R$ 30 mil, R$ 35 mil por mês. Para ele, só é justificável uma integralidade para mais pobres, que ganham o salário mínimo.



O tucano disse ainda acreditar que não haverá cálculo eleitoral maior do que responsabilidade com Previdência. "Sem a reforma, estamos fadados ao fracasso, não haverá outras medidas", afirmou.