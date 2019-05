Petrobras quer concluir estudos de parceria com chineses em agosto

A Petrobras espera concluir em agosto os estudos que vão dar respaldo à formação de uma possível parceria com a chinesa CNPC, segundo o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. As duas empresas analisam uma sociedade no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e no campo de Marlim.



A informação foi dada em coletiva de imprensa para apresentar o resultado financeiro do primeiro trimestre deste ano. Durante a entrevista, o executivo ainda informou que geólogos da empresa pesquisam províncias de petróleo e gás não convencionais, como em Israel, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve neste ano.



"Amigos, amigos. Negócios à parte", disse Castello Branco, ao tratar de uma possível aproximação de Israel com o Brasil, por interesse do presidente Bolsonaro.