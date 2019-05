'Lucro é variável contábil, não é relevante', diz presidente da Petrobras

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmou que o lucro não é o fator mais importante no balanço da empresa. O mais relevante, em sua opinião, é a geração de caixa, disse, em coletiva de imprensa que acontece nesta quarta-feira, 8, para apresentar o resultado financeiro do primeiro trimestre deste ano.



"Lucro é variável contábil, não é relevante. O relevante é a geração de caixa, o mercado de capitais gostou do balanço", afirmou o executivo, acrescentando, em seguida, que "contabilidade é importante, mas não para decisões econômicas".



Durante a coletiva, Castello Branco ainda destacou que, em sua posse, antecipou que, em sua gestão, a empresa abandonaria monopólios do refino e do gás natural. "Avançaremos nessa posição de abandonar monopólio", disse.



Ele ainda informou que a empresa vai passar a divulgar os dados de produção a cada três meses, em linha com o modelo do mercado internacional.