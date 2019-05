SP espera conclusão da tramitação da MP do Saneamento, diz Meirelles sobre Sabesp

O secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, reafirmou nesta quarta-feira, 8, que o Estado vai esperar a conclusão da tramitação da medida provisória (MP) do Saneamento para definir o modelo da venda da Sabesp: se será uma privatização ou capitalização.



A proposta teve mais um avanço nessa semana, quando foi aprovada na comissão especial. Ainda precisará passar pelos plenários da Câmara e do Senado.



O texto foi aprovado retirando um artigo que prejudicava os planos do Estado de capitalizar a empresa. Isso porque, da forma como estava antes, a MP retirava das agências de saneamento o benefício de renovar contratos com prefeituras sem licitação, o que era considerada uma vantagem competitiva da empresa. Sem ela, a Sabesp perderia valor de mercado e, nesse caso, o governo estuda uma privatização.



Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Meirelles deixou claro que, por enquanto, nenhum modelo está descartado e que o Estado realiza estudos sobre a privatização e a capitalização. "Uma vez aprovado tudo, vemos se é a melhor solução fazer uma privatização ou não", disse.