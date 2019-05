Onyx assume compromisso com governadores sobre reivindicações

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, assumiu um compromisso junto aos governadores nesta quarta-feira, 8, de dar uma resposta sobre o encaminhamento que o Executivo federal vai dar a pauta de reivindicações dos Estados. Em um encontro que durou mais de quatro horas, 25 governadores apresentaram seis propostas para ajudar na recuperação fiscal dos entes federativos e para viabilizar uma redistribuição de recursos para os Estados.



"Estamos trabalhando na harmonização e pacificação das relações, estamos construindo um diálogo firme com os governadores", disse ele.



O ministro defendeu uma união de todos os chefes dos executivos locais, independentemente de partido ou ideologia. "Temos compromisso com o Brasil. Os governadores estão conscientes da necessidade de união", afirmou.



Onyx Lorenzoni negou, no entanto, que os governadores e o governo estejam fazendo "barganha" em troca de apoios mútuos.



Mais cedo, governadores afirmaram esperar que a União repasse mais recursos aos Estados após a possível aprovação da reforma da Previdência, pois há a expectativa de que haja uma melhora do ambiente econômico.



"É importante que neste ano todos possam vestir a camisa verde e amarela. Questões partidárias ficam para o ano que vem", disse o ministro.



Ele também destacou os investimentos no Brasil estão escassos há mais de dois anos porque falta previsibilidade. "A reforma da Previdência vai ajudar a melhorar este cenário. Estamos diante de uma situação em que todos temos que ter responsabilidade", comentou.