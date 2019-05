Bento Albuquerque vai a NY para reunião com potenciais investidores

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, viaja no período de 11 a 19 de maio para Nova York, nos Estados Unidos da América, para participar de reuniões com potenciais investidores nos setores de petróleo, gás, biocombustíveis, energia elétrica e mineração. As informações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).