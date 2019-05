PSB indica integrantes para a Comissão Especial da Previdência

O PSB indicou apenas nesta terça-feira, 7, seus membros para a Comissão Especial da Previdência. O partido tem direito a três cadeiras titulares no colegiado. Os deputados escolhidos são Lídice da Mata (BA), Heitor Schuch (RS) e Aliel Machado (PR).



O partido fechou questão contra a proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência apresentada pelo governo no fim de abril. A resolução prevê que o diretório voltará a se reunir para analisar o relatório sobre a PEC quando o documento for apresentado na Comissão Especial da Câmara.