Comissão confirma participação de Guedes e quer fim de audiências em maio

O presidente da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência, Marcelo Ramos (PRB-AM), e o relator, Samuel Moreira (PSDB-SP), confirmaram a ida do ministro da Economia, Paulo Guedes, no colegiado na quarta-feira. A audiência será as 14 horas.Eles também disseram que, apesar do pedido da oposição, vão tentar manter o número de audiências em até 11 eventos para que essa fase se encerre em maio."Vou apresentar relatório no fim de audiências e assim que entender as emendas", comentou Moreira.Ele disse que sua meta é apresentar o relatório na primeira quinzena de junho.Sobre a ida de Guedes, Ramos afirmou que o ambiente está agora mais favorável do que quando o ministro esteve na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O evento foi marcado por confusão e bate-boca. "Espero que em nenhum momento descambe como da outra vez", disse.Sobre outro pedido da oposição, a realização de audiências públicas nas assembleias nos Estados, eles esclareceram que o regimento não permite audiências, mas que devem ser realizados debates. Ramos disse que tentará estar presente em algum desses debates regionais.