Produção de veículos cresce 0,5% em abril ante igual mês de 2018, diz Anfavea

A produção de veículos cresceu 0,5% em abril ante igual mês do ano passado, mostra balanço divulgado nesta terça-feira, 7, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 267,5 mil unidades produzidas no mês passado, soma que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume, se comparado a março, representa crescimento de 11,1%.



No acumulado do ano, as montadoras produziram 965,4 mil veículos, queda de 0,1% em relação a igual intervalo do ano passado.



Com os resultados, as fabricantes criaram 174 vagas de emprego em abril. Em 12 meses, o saldo é negativo, com o fechamento de 1.595 postos de trabalho. No fim de abril, o setor contava com 130.154 funcionários, retração de 1,2% em relação a igual mês do ano passado.



Nas vendas ao mercado interno, a Anfavea confirma números divulgados na semana passada pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Os emplacamentos cresceram 6,7% em abril ante igual mês passado, para 231,9 mil unidades. Em relação a março, houve alta de 10,9%. No acumulado, foram 839,5 mil unidades vendidas, alta de 10% sobre o resultado de igual período do ano passado.