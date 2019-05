Saiba como o 'efeito Trump' afeta o mercado brasileiro

Principais índices acionários chineses registraram a maior queda em mais de três anos (foto: NICOLAS ASFOURI/AFP)

São Paulo – O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda e o dólar terminou o dia em alta nessa segunda-feira (6), acompanhando os mercados internacionais, com a volta da escalada de tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, após o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmar que vai elevar as tarifas sobre produtos chineses nesta semana.O Ibovespa encerrou o dia em baixa de 1,04%, aos 95.008 pontos. Entre as principais queda do índice, Bradesco recuou 2,7%, após anunciar a compra do banco BAC Florida, nos EUA por US$ 500 milhões. No mercado de câmbio, O dólar subiu para R$ 3,9575Em todo o mundo, os mercados refletiram o anúncio feito por Trump no domingo, de que os EUA vão aumentar de 10% para 25% as tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses importados a partir da próxima sexta-feira.Os investidores foram pegos de surpresa pelas ameaças do presidente norte-americano, uma vez que a expectativa era de avanço nas negociações comerciais entre as duas potências. Os principais índices acionários da China caíam mais de 5%, na maior queda em mais de três anos.Na Europa, as bolsas também caíram durante a sessão, mas menos que na Ásia. A Bolsa de Frankfurt caiu 1,01%, e a de Paris, 1,18%. O Ibex 35 de Madri recuou 0,84%, enquanto Milão cedeu 1,63%. Em Londres, a bolsa não operou devido a um feriado. Em Nova York, os principais índices abriram em queda de mais 1%, mas as perdas foram reduzidas nas horas seguintes.Trump disse também que pretende atingir outros US$ 325 bilhões em mercadorias chinesas com tarifas de 25% “em breve”, cobrindo praticamente todos os produtos importados da China. Ontem, ele voltou a criticar o comércio chinês, dizendo que os EUA estão perdendo bilhões de dólares para Pequim e prometendo proteger o comércio norte-americano. “Desculpe, não vamos mais fazer isso!”, disse o presidente.“A expectativa do mercado era que a reunião marcada para essa semana, em Washington, pudesse trazer boas novas, talvez até o anúncio de um acordo entre as partes, agora até mesmo a realização da reunião é colocada em dúvida pelo mercado”, destacou a Coinvalores em relatório a clientes.“Se as negociações de fato forem canceladas, a probabilidade de um aumento nas tarifas aumenta, e devemos ver mais tensão no mercado, a medida que as tarifas levariam a uma desaceleração no crescimento mundial”, afirmou a equipe da XP Investimentos.MEIO TERMO Apesar da ameaça feita por Trump, Geng Shuang, porta-voz do governo chinês, disse que uma equipe de Pequim está “se preparando para viajar para os Estados Unidos” para continuar as negociações comerciais e “tentando obter mais informações” sobre o anúncio do presidente norte-americano. “Ainda esperamos que os EUA possam trabalhar com a China para que seja encontrado um meio termo e que ambos se empenhem para alcançar um acordo mutualmente benéfico com base em respeito mútuo”, disse Geng.O Wall Street Journal havia noticiado mais cedo que a China estava considerando cancelar as reuniões desta semana em Washington diante dos comentários de Trump, que pegaram as autoridades chinesas de surpresa.Entenda o casol Os Estados Unidos reclamam há muitos anos que a China gera ao país um considerável déficit comercial (a diferença entre os produtos exportados e os importados).l O presidente Donald Trump também alega que o país asiático rouba propriedade intelectual, especialmente no setor de tecnologia, e viola segredos comerciais das empresas americanas, gerando uma concorrência desleal com o resto do mundo. Por isso, o combate aos produtos “made in China” é uma bandeira de Trump desde a campanha presidencial de 2016.l A meta do governo Trump era reduzir em pelo menos US$ 100 bilhões o rombo com a China.l Há, porém, controvérsias no cálculo do tamanho desse rombo: nas contas de Trump, é de US$ 500 bilhões; nas da China, é de US$ 275,8 bilhões. Já os dados oficiais dos EUA apontam para um déficit de US$ 375 bilhões ao ano.l Em abril do ano passado, os EUA anunciaram tarifas de US$ 50 bilhões sobre 1,3 mil produtos chineses, alegando violação de propriedade intelectual. Em resposta à taxação, a China impôs tarifas de 25% sobre 128 produtos dos EUA, como soja, carros, aviões, carne e produtos químicos.l Desde então, os dois países trocam ameaças, o que agrava a tensão comercial. O governo chinês acusou os EUA de serem “caprichosos” e alertou que os interesses dos trabalhadores e produtores agrícolas norte-americanos seriam afetados.