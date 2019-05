Vice-premiê chinês visitará EUA para discussões comerciais na 5ª e 6ª feira

O vice-primeiro-ministro da China, Liu He, irá visitar Washington na quinta e sexta-feira (9 e 10) para uma nova rodada de discussões comerciais com os Estados Unidos, segundo comunicado divulgado hoje pelo Ministério de Comércio chinês.



No domingo (5), circularam rumores de que Pequim poderia cancelar a visita de Liu, que já estava prevista para esta semana, depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar que o governo americano elevará tarifas sobre mais US$ 200 bilhões em produtos chineses na próxima sexta.