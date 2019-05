Autuações do fisco em 2018 caem 9,2% e somam R$ 186,935 bi, diz Receita

As autuações da Receita Federal somaram R$ 186,935 bilhões em 2018, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira, 6. O montante é 9,2% inferior ao registrado em 2017, quando somou R$ 205,954 bilhões.



Houve queda de 34,4% no valor das cobranças de pessoas físicas, que alcançou R$ 7,603 bilhões. Também caiu 7,7% o total aplicado contra pessoas jurídicas, que chegou a R$ 179,332 bilhões.



A receita atribuiu a queda nas multas à redução no número de auditorias, que passou de 391 mil para 345 mil.



"A Receita vem tendo queda no número de auditores fiscais, que implica em redução de auditorias", afirmou o subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Iágaro Martins.



Além disso, houve paralisação de auditores fiscais em 2016, o que "empurrou" parte das fiscalizações para 2017, ampliando o número de processos.



Em relação aos setores, houve recuo de 36,3% nas multas aplicadas no comércio (R$ 13 bilhões) e 22,1% na indústria (R$ 84,2 bilhões). Já em empresas do setor de serviços, subiu 56,3% (R$ 33 bilhões), construção civil 97,4% (R$ 9,3 bilhões) e serviços financeiros 5,4% (R$ 16 bilhões).



Houve um valor recorde de lançamentos tributários no grupo de grandes contribuintes, com autuações que somaram R$ 27,52 bilhões. Esse grupo tem acompanhamento especial por parte da Receita.