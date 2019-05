Previsão para câmbio no fim de 2019 permanece em R$ 3,75 no Focus do BC

Sem reforma, investimento da União cairá a zero em 2 anos, diz Mansueto

Sem reforma, investimento da União cairá a zero em 2 anos, diz Mansueto

Autuações do fisco em 2018 caem 9,2% e somam R$ 186,935 bi, diz Receita

Autuações do fisco em 2018 caem 9,2% e somam R$ 186,935 bi, diz Receita