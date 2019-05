Não iremos perder mais no comércio bilateral com a China, diz Trump

Um dia após anunciar a elevação de tarifas sobre produtos da China, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou ao Twitter para criticar o que considera como injustiças no comércio internacional. "Os Estados Unidos têm perdido, por muitos anos, US$ 600 a US$ 800 bilhões de dólares por ano no comércio. Com a China nós perdemos US$ 500 bilhões", afirmou Trump nesta manhã. "Me desculpem, nós não vamos perder mais!", escreveu.



No domingo, Trump usou também o Twitter para anunciar que elevará tarifas de 10% para 25% a partir desta sexta-feira as tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses. Além disso, ameaçou tarifar "em breve" em 25% o equivalente a US$ 325 bilhões em outros produtos da China e reclamou do andamento lento das negociações de comércio bilaterais.