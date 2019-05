EUA criam 263 mil empregos em abril e taxa de desemprego cai a 3,6%

Os Estados Unidos geraram 263 mil vagas de emprego em abril, após ajustes sazonais, informou nesta sexta-feira o Departamento do Trabalho. A mediana da previsão dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast era de 190 mil postos.



A taxa de desemprego, por sua vez, recuou de 3,8% em março a 3,6% em abril, na mínima desde dezembro de 1969. A expectativa, nesse caso, era de manutenção dos 3,8%. O salário médio por hora cresceu 0,22% em abril ante março, ou US$ 0,06, a US$ 27,77. Na comparação anual, a alta foi de 3,2%. Nesse caso, a previsão dos analistas era por altas de 0,3% e 3,3%, respectivamente.



A taxa de participação da força de trabalho ficou em 62,8% em abril, uma queda de 0,2 pontos porcentuais ante março, mas estável na comparação anual. A média de horas trabalhadas na semana recuou 0,1 hora na pesquisa, a 34,4 horas.



O Departamento do Trabalho ainda revisou a criação de postos de trabalho em meses anteriores. Em março, ela foi de 189 mil (de 196 mil antes calculado) e em fevereiro, de 56 mil (de 33 mil antes apontados).