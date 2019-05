FGV: IPC-S desacelera em 4 das 7 capitais avaliadas na 4ª quadrissemana de março

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), desacelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na última quadrissemana de março na comparação com a leitura anterior. No fechamento do mês, o IPC-S apresentou alta de 0,63%, após expansão de 0,69% na terceira quadrissemana de março.



Conforme a FGV, os decréscimos registrados nas taxas do IPC-S em relação à quadrissemana anterior foram os seguintes nos seguintes locais: Recife (de 0,66% a 0,64%), Rio de Janeiro (de 0,73% para 0,57%), Porto Alegre (de 1,10% para 0,89%) e São Paulo (de 0,50% para 0,42%). Já os acréscimos foram registrados em Salvador (de 1,01% para 1,08%), Brasília (de 060% para 0,70%) e Belo Horizonte (de 0,12% para 0,26%).