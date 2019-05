Dia das Mães deve ter alta das vendas entre 2% e 2,5%, projeta Boa Vista

A segunda data comemorativa mais importante para o setor varejista, o Dia das Mães, deverá apresentar uma alta entre 2,0% e 2,5% do volume de vendas em relação a 2018. A estimativa é da área de Indicadores e Estudos Econômicos da Boa Vista e, se confirmada, representará o terceiro ano consecutivo em expansão.



O último ano com queda das vendas no Dia das Mães foi 2016, quando houve retração de 4,6% dos negócios, após recuo de 1,2% em 2015.



No ano passado, houve alta de 4,0% das vendas sobre o volume de 2017, que já havia registrado elevação de 1,6% sobre 2016.



Para os economistas da Boa Vista, o ritmo mais tímido de vendas neste ano, na comparação com 2018, deve refletir o elevado desemprego e a piora dos níveis de confiança dos consumidores.