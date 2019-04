Em entrevista a Datena, Bolsonaro diz que não que não existe 'novo imposto'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta terça-feira, 30, que as igrejas não podem ser tributadas e que o dízimo já é um dinheiro mais do que taxado, ao reiterar ao programa Brasil Urgente, da Rede Band, que não existe "novo imposto".



Ao jornalista José Luiz Datena, Bolsonaro voltou a comentar declaração do secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, que sugeriu que igrejas poderiam ser tributadas. "Da minha parte, não haverá qualquer novo imposto para igreja", afirmou. O presidente disse que Cintra foi "muito infeliz" ao falar de um possível novo tributo.