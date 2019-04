Economia autoriza IBGE a contratar 400 analistas censitários para Censo

O Ministério da Economia autorizou a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a contratar pelo período de até um ano o máximo de 400 analistas censitários. Os profissionais poderão ser contratados a partir de setembro deste ano para atuarem nas etapas de planejamento, acompanhamento e suporte especializado relativas ao Censo Demográfico 2020.



A autorização consta de Portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 30.



Segundo o texto da portaria, as contratações somente serão formalizadas mediante disponibilidade de dotação orçamentária específica.



A remuneração dos profissionais deverá ser definida pelo IBGE e as contratações dependerão de prévia aprovação em processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação.



A Portaria diz ainda que os contratos poderão ser prorrogados desde que justificados com base nas necessidades de conclusão das atividades.