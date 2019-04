Brasil e Alemanha avaliam que acordo Mercosul-UE está na reta final, diz ministro

Os governos do Brasil e da Alemanha avaliam que, "se tudo der certo", Mercosul e União Europeia estão na reta final para fechar um acordo comercial, afirmou nesta terça-feira, 30, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele se reuniu com o ministro das Relações Externas da Alemanha, Heiko Mass, no Itamaraty, para uma conversa sobre agenda comercial e a situação da Venezuela.



"Temos a visão de que estamos, se tudo der certo, na reta final da negociação, que nos trará muitos benefícios", disse o chanceler brasileiro após o encontro.



Brasil e Alemanha são as maiores economias dos respectivos blocos. De acordo com Araújo, os dois países têm "grande responsabilidade e grande interesse" na finalização do acordo.



O representante alemão também destacou a expectativa de que, "finalmente", a negociação será concluída.



Acordo de Paris



Questionado sobre o Acordo de Paris, Ernesto Araújo destacou que o Brasil continua como signatário e, ao mesmo tempo, acompanha os desdobramentos do acordo e eventuais impactos negativos para a agricultura do País.



"Nossa perspectiva é que o Acordo de Paris não seja usado para contestar essa produtividade da agricultura brasileira sob outros pretextos", disse Araújo, pontuando que o posicionamento permanece o mesmo desde o início do governo.